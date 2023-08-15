Владимир Быстров, государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения города Мурманска Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: о безопасности на водоёмах

На прошедшей неделе жара в Заполярье ставила рекорды по своему накалу. Горожане всех возрастов шли на водоёмы, чтобы отдохнуть, порыбачить и получить удовольствие от водных процедур.

В связи с этим были организованы ежедневные рейды государственных инспекторов Центра ГИМС #МЧСМурманск. По всей области проводится масштабная профилактическая работа с населением на популярных водных объектах региона.

«Охладиться у водоёма в жару – излюбленный вид отдыха многих жителей, но некоторые отдыхающие пренебрегают мерами безопасного поведения на воде и купаются в необорудованных местах, заходят в воду в состоянии алкогольного опьянения, - комментирует начальник Центра ГИМС #МЧСМурманск Николай Малашин. – Отдыхая у водоёмов стоит быть бдительными и соблюдать правила безопасного поведения».

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Владимир Быстров, государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения города Мурманска Центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области, подробно расскажет о том, какие правила безопасности необходимо соблюдать на водных объектах, чтобы избежать беду.