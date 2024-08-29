Владимир Дмитриевич Шипицин: о работе пенитенциарных психологов

В 1992 году, 32 года назад, в российской пенитенциарной системе впервые появились специалисты, которым осужденные в колониях или СИЗО могли рассказать о том, что происходит у них в душе, поделиться проблемами.

Сейчас составе регионального УФСИН работают 30 психологов, которые выполняют важную работу, без которой адаптация сотрудников и осужденных и их взаимодействие друг с другом были бы чрезвычайно сложными.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Владимир Дмитриевич Шипицин, старший психолог психологической службы УФСИН России по Мурманской области, майор внутренней службы, рассказывает о нюансах работы психологической службы УФСИН.