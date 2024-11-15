День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.24 19:30
Владимир Евменьков принял присягу и официально стал главой ЗАТО г. Североморск
Напомним, бывший заместитель губернатора был выбран на эту должность Советом депутатов флотской столицы.
Народные избранники проголосовали за его кандидатуру единогласно. На этом посту Евменьков сменил Олега Прасова, который подал в отставку на фоне проблем с отоплением в Североморске.
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Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Viktor Pavlov
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Мне понятны желания депутатов Госдумы, но удивляет маниловщина граждан. Россия ведёт СВО, люди гибнут там, им нужна поддержка и помощь, а народ хочет больше отдыхать. Жуть! Мне больше нравится пред
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