Владимир Евменьков вернулся в Североморск, Андрей Чибис проверил ход реконструкции бывшего кинотеатра «Родина», а ФК «Север» закончил выступление на турнире в Сочи – пёстрая семидневка

Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий. Сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач во время специальной военной операции.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

В Североморске выбрали нового главу. Им стал бывший заместитель губернатора – министр внутренней политики Мурманской области Владимир Евменьков. Такой выбор сделали депутаты муниципального Совета, причём единогласно. Всего на конкурс было подано 6 заявок, но выбор народных избранников пал на проверенного управленца и бывшего главу столицы Северного флота Владимира Евменькова. В пятницу, 15 ноября, он вступил в должность официально. Напомним, что место мэра освободилось досрочно, когда Олег Прасов сложил полномочия из-за ряда серьёзных проблем, возникших в городе в период начала отопительного сезона, с которыми он не смог справиться на посту. Самой масштабной из них стал провал с началом отопительного сезона в Североморске и Сафоново.

В Мурманске вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю «Мурманскавтодора». Он признан виновным в совершении двух коррупционных преступлений. В обоих случаях начальник получал откаты за то, что его подчинённые закроют глаза на недостатки в работе подрядных организаций, занимающихся ремонтами и содержанием региональных автомобильных дорог. Задержали фигуранта уголовного дела как раз во время передачи ему 4-х миллионов рублей взятки. Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Андрей Чибис проверил ход реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина». Напомним, что после ремонта в стенах откроют первый в стране Центр цифрового искусства «Муза». Глава региона осмотрел здание и провёл на площадке совещание, в котором участвовали представители строительного блока регионального правительства, сенатор Елена Дягилева, глава Мурманска Юрий Сердечкин и подрядчики. Работа по обновлению знакового для региона объекта идёт по плану. Специалисты используют и самые современные технологии. Проект непростой, но уже отреставрирован фасад, сейчас рабочие проводят покраску. Исторический облик здания сохранят. И после реконструкции, став цифровым центром, здесь будут получать дополнительное образование в разных отраслях школьники с 5-го класса.

Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий. Сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач во время специальной военной операции. Это позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжёлые увечья и травмы. Согласно постановлению, в этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей. Бойцам с лёгкими ранениями установлена выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко» провёл учения в проливе Ла-Манш. Сейчас корабль продолжает нести задачи в акватории Атлантического океана. Военнослужащие Северного флота провели учения с учётом боевого опыта в зоне специальной военной операции. Во время подготовки бойцы узнали о тактике ведения современного боя, инженерной и медицинской подготовке.

В Североморске открыли восьмой хоккейный сезон Северной военной хоккейной лиги. Торжественная церемония и первый матч провели на ледовой арене Северного флота. Сначала участники и гости мероприятия почтили минутой молчания память игроков Северной военной хоккейной лиги, погибших во время спецоперации, а затем состоялась церемония открытия: на лёд вышли команда штаба и управления флота «К-21» и команда тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». По итогам матча победу со счётом 6:2 одержала команда «К-21». Всего в этом сезоне в лиге участвуют 12 любительских команд. Основными хоккейными событиями сезона станут игры за Кубок командующего Северным флотом и за Кубок Победы, также будет организован ряд блиц-турниров. Ещё в этом сезоне сборная Северного флота примет участие в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой.

Задули свечи на праздничном торте! Третья специальная пожарно-спасательная часть Полярного отметила свой юбилей. История охраны на Мурмане началась ещё в начале ХХ века, а специалисты части №3 являются сегодня продолжателями традиций первых заполярных огнеборцев.

Арктические спасатели: придут на помощь даже с неба! Специалисты регионального МЧС опубликовали видеоролик, посвящённый работе спасателей во время беспарашютного десантирования с вертолёта. Это сложная и опасная задача, которая требует высокой квалификации и отличной командной работы, отметили в ведомстве.

С каждым годом в России становится больше людей, страдающих сахарным диабетом. В настоящее время в нашей стране насчитывается до 12 миллионов пациентов с таким заболеванием и с каждым днём на тысячу заболевших становится больше. Как жить с таким тяжёлым заболеванием и что делать для его профилактики, узнала Анастасия Кочурова.

В Мурманской детской областной больнице нарисовали счастье. Такую акцию провели участники Единого волонтёрского центра вместе с добровольцами Кольской ВЭС.

В «Академии телевидения» уроки проводят не только за партами. Особый интерес для детей представляют выездные занятия, на которых они знакомятся с интересными людьми, узнают новую информацию полезную для их профессионального развития. В этот раз такой урок состоялся на выставке, которую представил мурманский фотохудожник, председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников России Александр Степаненко.

На фестиваль «Арктическая сцена» в Мурманск приедут творческие театральные коллективы из 5 стран. Здесь выступят как профессиональные артисты, так и участники самодеятельных коллективов.

В Доме детского творчества Снежногорска реализуется национальный проект по созданию новых мест в системе дополнительного образования. Первыми историями успеха уже готовы поделиться и педагоги, и обучающиеся. Например, «Дриада» стала единственным представителем Мурманской области, ставшим призёром конкурса видеороликов в рамках Всероссийского фестиваля «Открытия-2030».

Никогда не поздно обучиться новому языку, особенно, если этот язык является проводником для людей с нарушенным слухом. В Мурманском арктическом университете завершилось обучение специалистов подведомственных учреждений русскому жестовому языку.

«Север» закончил выступление на турнире в Сочи. В матче за 9-10-е места северяне встретились с «Локомотивом» из города Лиски Воронежской области. Наша команда открыла счёт встречи, но соперник быстро отыгрался и вырвался вперед. В итоге мачт закончился со счётом 1:4 в пользу «Локомотива». Стоит отметить, что наши футболисты играли в усечённом составе. Некоторые из спортсменов во время сезона получили травмы. Напомним, до турнира в Сочи, ещё в сентябре этого года, «Север» стал чемпионом Северо-Западного федерального округа.