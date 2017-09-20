Владимир Иванович Обухов отмечает 90-летие

21 сентября свой 90-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, капитан Мурманского морского рыбного порта Владимир Иванович Обухов.

В июне 1945 года Владимир Иванович ушёл на фронт, где в составе советской армии участвовал в Маньчжурской операции. За подвиги он был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией». В начале пятидесятых годов прошлого века он приехал в Мурманск. Почётный портовик более 35 лет отдал рыбному морскому порту, прошёл путь от матроса до капитана. Свой юбилей Владимир Иванович отмечает на родине - в Вологде.

О том, как поздравить юбиляра, а также узнать его подробную биографию можно на сайте телекомпании «Арктик-ТВ».

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До 1944 года Владимир Иванович Обухов учился в сельской средней школе и работал в колхозе.

26 февраля 1945 года принял военную присягу при 42-м отдельном учебном полку. С марта 1945 года – минометчик 34-го стрелкового полка.

В июне 1945 года переведен на Дальний Восток в 42-й отдельный полк. Участник разгрома Квантунской армии.

В 1953 году приехал в город Мурманск. В 69 лет вышел на пенсию.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда» и другими правительственными наградами. Почётный портовик.

Поздравления юбиляр принимает по телефону 8-911-319-35-84.