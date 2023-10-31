День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.23 12:00
Владимир Ломачук и Александр Романов: спасатели - об опасностях межсезонья
В нашем Заполярье всё чаще снег и морозы, всё свирепее ветры и раньше приходят сумерки. Осень и зима у нас на Севере наступает раньше и, как правило, без предупреждения.
Спасатели предупреждают: будьте осторожнее!
Об опасностях межсезонья сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» со спасателями Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области Владимиром Ломачуком и Александром Романовым.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
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