Владимир Ломачук и Александр Романов: спасатели - об опасностях межсезонья

В нашем Заполярье всё чаще снег и морозы, всё свирепее ветры и раньше приходят сумерки. Осень и зима у нас на Севере наступает раньше и, как правило, без предупреждения.