Владимир Мацуев и Артём Гончаров: «не тонем» в вопросах, или Простые советы по безопасности на воде

Почему даже опытные рыбаки иногда попадают в беду на лодках? Нужно ли регистрировать SUP-доску? Что будет, если не уложиться в сроки регистрации маломерного судна?