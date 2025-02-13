Владимир Мацуев и Ярослав Комарницкий: о безопасности людей на водных объектах

Сотрудники ведомства ведут планомерную работу по предотвращению возможных нарушений. В этот период проведены: 68 патрулирований, 121 лекция и беседа в учебных, детских дошкольных учреждениях и других организациях Мурманской области, распространено 1325 памяток и листовок по безопасному поведению на водных объектах.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, с начала 2025 года на водных объектах нашего региона по оперативным данным происшествий не зарегистрировано.

Сотрудники ведомства ведут планомерную работу по предотвращению возможных нарушений. В этот период проведены: 68 патрулирований, 121 лекция и беседа в учебных, детских дошкольных учреждениях и других организациях Мурманской области, распространено 1325 памяток и листовок по безопасному поведению на водных объектах.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Владимир Вячеславович Мацуев, заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Мурманской области), и Ярослав Васильевич Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам – руководитель инспекторского отделения г. Мурманск центра ГИМС, в очередной раз рассказывают о мерах поддержания правопорядка на водных объектах, охраны жизни людей на воде, соблюдения юридическими и физическими лицами правил безопасности на водоёмах Мурманской области.