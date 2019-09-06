Владимир Мединский проверил ход реконструкции важных региональных объектов культуры

Мурманскую область с рабочим визитом посетил министр культуры страны Владимир Мединский. Первыми он осмотрел будущий областной театр кукол и областной драматический театр, где сейчас ведётся реконструкция. Буквально с самолёта сразу к делам. Первый на очереди – будущий театр кукол, масштабная реконструкция для которого бывшего Дома офицеров подходит к концу. Первый спектакль намечен уже на 15 декабря, а окончательный переезд труппы театра в новое здание ожидается после новогодней кампании.

«Готовность 90-92%, ещё осталось работ на 2-3 месяца, - говорит Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол. - Мы ждём, что нам здание передадут к концу октября. Конкретный срок мы не устанавливаем. В эти сроки здание мы получим. У нас будет время установить оборудование: кресла в зрительный зал, гардеробные, одежду сцены, словом всё, чтобы сделать театр красивым».

Коллектив одного из старейших театров региона не имел собственных стен долгие годы, ютился на первом этаже здания областной научной библиотеки. Теперь у театра появятся сразу два зрительных зала, и открытая сцена для летних спектаклей. Стоимость контракта – около 280 млн рублей, в том числе 90 млн из федерального бюджета.

Следующий в программе визита главы Минкульта России - Мурманский областной драматический театр. Техническая готовность здания более 50%. Он тоже стал частью нацпроекта «Культура».

«Речь идёт о полной реконструкции с приспособлением, перестройкой двух театров. Театров известных, с историей, с труппами, - отмечает Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации. - То, что мы сейчас видим, произошло благодаря появлению нацпроекта «Культура». Поэтому удаётся при совместных усилиях федерального и регионального бюджетов делать это быстро для мурманчан».

Контракт с подрядчиком на этот объект около 650 млн рублей. Сдача намечена на лето будущего года.

«Я Владимира Ростиславовича хочу поблагодарить, - сказал Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Ели бы не его поддержка, этот театр бы строился ещё много лет. Мы обсуждали в Москве, что нам нужно в рамках нацпроекта оперативно дополнительно выделить финансирование, чтобы мы в июле 2020 года завершили работы и оборудовали театр. Благодаря решению, это теперь реалистичная задача. Кроме того, мы получаем поддержку на кукольный театр. И он уже близок к завершению».

Также, благодаря национальному проекту «Культура» в Апатитах появился первый виртуальный зрительный зал. В программе визита министра культуры России Владимира Мединского было запланировано посещение ещё нескольких объектов культуры.