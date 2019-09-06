На автоподъезде к Североморску начинается ремонт дорожного покрытияДороги отдают «Гольфстриму»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.19 19:30

Владимир Мединский проверил ход реконструкции важных региональных объектов культуры

Мурманскую область с рабочим визитом посетил министр культуры страны Владимир Мединский. Первыми  он осмотрел  будущий областной театр кукол и областной драматический театр, где сейчас ведётся реконструкция. Буквально с самолёта сразу к делам. Первый на очереди – будущий театр кукол, масштабная реконструкция для которого бывшего Дома офицеров подходит к концу. Первый спектакль намечен уже на 15 декабря, а окончательный переезд труппы театра в новое здание ожидается после новогодней кампании.

«Готовность 90-92%,  ещё осталось работ на  2-3 месяца, - говорит Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол. - Мы ждём, что нам здание передадут к концу октября. Конкретный срок мы не устанавливаем. В эти сроки здание мы получим. У нас будет время установить оборудование: кресла в зрительный зал, гардеробные, одежду сцены, словом всё, чтобы сделать театр красивым».

Коллектив одного из старейших театров региона не имел собственных стен долгие годы, ютился на первом этаже здания областной научной библиотеки. Теперь у театра появятся сразу два зрительных зала, и открытая сцена для летних спектаклей. Стоимость контракта – около 280 млн рублей, в том числе 90 млн из федерального бюджета.

Следующий в программе визита главы Минкульта России  -  Мурманский областной драматический театр. Техническая готовность здания более 50%. Он тоже стал частью нацпроекта «Культура».

«Речь идёт о полной реконструкции с приспособлением, перестройкой двух театров. Театров известных, с историей, с труппами, - отмечает Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации.  - То, что мы сейчас видим, произошло благодаря появлению нацпроекта «Культура». Поэтому удаётся при совместных усилиях федерального и регионального бюджетов делать это быстро для мурманчан».

Контракт с подрядчиком на этот объект около 650 млн рублей. Сдача намечена на лето будущего года.

«Я Владимира Ростиславовича хочу поблагодарить,  - сказал Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Ели бы не его поддержка, этот театр бы строился ещё много лет. Мы обсуждали в Москве, что нам нужно в рамках нацпроекта оперативно дополнительно выделить финансирование, чтобы мы в июле 2020 года завершили работы и оборудовали театр. Благодаря решению, это теперь реалистичная задача. Кроме того, мы получаем поддержку на кукольный театр. И он уже близок к завершению».

Также, благодаря национальному проекту «Культура» в Апатитах появился первый виртуальный зрительный зал. В программе визита министра культуры России Владимира Мединского было запланировано посещение ещё нескольких объектов культуры. 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
Комментарий к новости:У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер
Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска Бурак (Смирнова) Ю. Г., патриотка.
05.09.19 00:31
Мы, работники МБОУ КШМ, присоединяемся к словам Елены Меркушовой, председателя Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Но у меня вопрос. А сама мадам М
Комментарий к новости:Мурманские школьники минутой молчания почтили память погибших детей Беслана
Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска Бурак (Смирнова) Ю. Г., кривосака.
05.09.19 00:20
На состоявшейся презентации книги «Мурманск в огне» присутствовали и учащиеся МБОУ КШМ. Издание произвело неизгладимое впечатление на учащихся и меня лично (хотя меня и не было на сей презентации по о
Комментарий к новости:В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги «Мурманск в огне»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире21:00Городские хроники (6+)21:15«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги7% - Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 5 копеек, евро подрос на 1 копейку-PRO ЭнергетикуВ плюс: выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла на 49,2 млн кВт•ч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыРасширены полномочия Государственной жилищной инспекции Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.09.19: Как Вы думаете, для чего в Мурманске проводят пробную топку в жилых домах 6-8 сентября?Проголосовало: 212 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика