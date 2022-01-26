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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.22 19:30

Владимир Панов и Андрей Чибис обсудили вопросы развития арктических проектов в Мурманской области

В столице Заполярья спецпредставитель Госкорпорации «Росатом» Владимир Панов встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Стороны смогли обсудить перспективы реализации проектов на территории Мурманской области в контексте освоения Арктики и развития экономики России в целом.

Большую работу, проводимую в Мурманской области в сфере реализации арктических инфраструктурных проектов, отметил спецпредставитель Госкорпорации «Росатом» – заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики Владимир Панов в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сразу хочу поблагодарить за поддержку Мурманской области! Спасибо вам за содействие в рамках работы как «Росатома», так и Госкомиссии по развитию Арктики. Мы с вами в рабочем режиме обсуждаем важнейшие для нас проекты и всегда находим в вашем лице поддержку, чтобы дальше формировать правильные решения».

Отдельное внимание Владимир Панов уделил Северному морскому транзитному коридору. Проект предполагает создание на базе Северного морского пути Евроазиатской морской контейнерной линии. Один из важнейших элементов транзитного коридора – транспортно-логистический узел, который планируется разместить на западном берегу Кольского залива.

Владимир Панов, спецпредставитель Госкорпорации «Росатом» – заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики: «Начиная с 2025 года должен начаться первый этап развития международного транзита, западная точка которого будет находиться в Мурманской области, рядом с Мурманском. Благодаря вашей поддержке и вашей команде большой объём работы уже сделан. Ещё многое предстоит решить, согласовать все решения и получить окончательное одобрение в правительстве Российской Федерации. Но предположу, что работы становится только больше».

Также стороны обсудили перспективы реализации проектов на территории Мурманской области в контексте освоения Арктики и развития экономики России в целом.

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