Владимир Петрашко и Виталий Пипченко: на Севере бокс

В Калининграде завершилось первенство Северо-Запада по боксу. В соревнованиях приняли участие 139 боксеров из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, республик Коми и Карелия.

Сразу несколько медалей завоевали спортсмены из Мурманской области. А 17-летний мурманчанин Виталий Пипченко взял золотую медаль в весовой категории до 92 кг.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - тренер Владимир Петрашко и боксёр Виталий Пипченко рассказывают о том, как «добывается золото» на ринге.