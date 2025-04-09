День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.25 12:00
Владимир Петрашко и Виталий Пипченко: на Севере бокс
В Калининграде завершилось первенство Северо-Запада по боксу. В соревнованиях приняли участие 139 боксеров из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, республик Коми и Карелия.
Сразу несколько медалей завоевали спортсмены из Мурманской области. А 17-летний мурманчанин Виталий Пипченко взял золотую медаль в весовой категории до 92 кг.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - тренер Владимир Петрашко и боксёр Виталий Пипченко рассказывают о том, как «добывается золото» на ринге.
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