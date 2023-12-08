Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

Об этом он заявил в Кремле во время общения с участниками церемонии ко Дню героев Отечества.

- Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли… Я буду баллотироваться на должность Президента Российской Федерации, - сказал Владимир Владимирович.

С просьбой идти на выборы к нему обратился Артём Жога - спикер парламента ДНР, отец погибшего героя спецоперации.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая будущего года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.