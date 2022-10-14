Владимир Путин: частичная мобилизация завершится примерно через две недели

Верховный главнокомандующий подчеркнул: «Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало. И в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости». Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за две недели она будет завершена.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам своего визита в Астану.

По словам главы государства, Минобороны изначально предполагало призвать по частичной мобилизации меньше 300 тысяч человек. Уже мобилизовано 222 тысяч - в подразделениях находятся 33 тысячи, в том числе 16 тысяч в частях, привлекаемых к боевым задачам.

Бестолковщина при мобилизации связана со старыми формами учёта, которые не обновлялись десятилетиями, «информационная база сейчас обновляется на современной основе», отметил Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий подчеркнул: «Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало. И в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости». Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за две недели она будет завершена.