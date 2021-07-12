Владимир Путин наградил российского телеведущего и журналиста Андрея Малахова орденом Дружбы

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает информационное агентство ТАСС.

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы Малахова Андрея Николаевича - советника руководства филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная компания «Телеканал Россия», - говорится в документе.

Андрей Малахов родился и провёл детство в Апатитах. В нашей области известный журналист и телеведущий, несмотря на плотный график работы, бывает нередко. Например, не так давно он презентовал в Мурманске выставку из личной коллекции произведений современного искусства.