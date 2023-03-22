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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.23 19:30

Владимир Путин наградил руководителя ансамбля танца «Радость» областного ДК имени С.М. Кирова премией Президента в области культуры и искусства

Торжественная церемония состоялась в Москве в преддверии Дня работника культуры.

«С танцем связана жизнь и двух лауреатов премии за творчество, посвящённое детям и юношеству. Виктор Павлович Гоцуленко и Лариса Фёдоровна Феоктистова – создатели и бессменные руководители двух танцевальных ансамблей, которые носят одинаковое, очень доброе название – «Радость». Уже несколько десятилетий они занимаются сохранением и популяризацией среди детей народной хореографии. Их коллективы – один в Крыму, на юге, другой на севере, на Кольском полуострове, в Мурманске это востребованные школы эстетического и духовного развития, обучение в них прошли уже более шести тысяч ребят», - отметил Президент России Владимир Путин во время церемонии награждения.

Лариса Феоктистова стала лауреатом за произведения для детей и юношества. Почётное звание ей присвоено за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание в районах базирования Военно-морского флота, об этом говорится в указе главы государства.

Лариса Фёдоровна Феоктистова – заслуженный работник, её профессиональные и творческие достижения неоднократно отмечались региональными наградами. В Мурманск Лариса Феоктистова приехала в 1967 году. Будучи основателем ансамбля танца «Радость», она внесла огромный вклад в развитие культуры Мурманской области.

В настоящее время творческий коллектив насчитывает более 300 воспитанников разного возраста.

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