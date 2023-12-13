День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.23 19:30
Владимир Путин обновил состав Госсовета
Его участниками стали губернатор Андрей Чибис и глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, Андрей Чибис вошёл в состав этого совещательного органа в декабре 2020 года. Государственный совет Российской Федерации, созданный в 2000 году, ориентирован на решение оперативных вопросов. Среди них разработка задач внешней и внутренней политики, обсуждения проекта бюджета и кадровой политики России. Состав Госсовета РФ обновляют два раза в год.
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Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
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Наталья
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