Владимир Путин планирует направить на развитие Северного морского пути почти 2 триллиона рублей, а Андрей Чибис расширяет экономическое сотрудничество с Беларусью

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии с обзором самых заметных событий Александра Ретунская.

Стоило дать отопление в дома северян, как столбик термометра пошёл вверх. Погожие дни строители спешат использовать с пользой для дела. А как обстоят дела с благоустройством заполярных городов и ремонтами дорог побеседуем в студии с нашими гостями: главой ЗАТО г. Североморск Олегом Прасовым и министром транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлией Полиэктовой.

Но обо всем по порядку.

В развитие Северного морского пути вложат почти два триллиона рублей. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В этом году состоялся первый контейнерный рейс между Мурманском и Камчаткой, отметил Владимир Путин, говоря о необходимости обеспечения круглогодичной навигации по Севморпути. «Нужно, чтобы график движения был ритмичным и надёжным, - подчеркнул президент. - В развитие Северного морского пути будет вложено почти 2 триллиона рублей. Это позволит увеличить грузооборот с нынешних 35 миллионов до 220 миллионов тонн».

«Сила в Правде» - с такой акцией путешествует по Северному морскому пути большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен». БДК побывал уже в Кандалакше, Архангельске, а на этой неделе он на три дня пришвартовался у причала Мурманского морского вокзала. Подробности смотрите в нашем сюжете…

На аэродроме Североморск-1 губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев встретились с бойцами стрелковой роты «Мурман», которая отправилась для участия в специальной военной операции. Подготовка подразделения велась с учётом опыта, полученного военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции на Донбассе и Украине, а также с учётом специфики выполнения предстоящих задач. Одному из подразделений армейского корпуса Северного флота было присвоено почётное наименование «Мурман». Это позволит военнослужащим постоянно чувствовать поддержку земляков, стоять плечом к плечу с товарищами во время несения службы.

Андрей Чибис, глава нашего региона, подвёл предварительные итоги рабочего визита в Республику Беларусь. Напомним, делегация Мурманской области во глава с главой региона отправилась в братское государство, чтобы в том числе обсудить вопрос перевалки через порт заполярного центра калийных удобрений. В Минске губернатор так же встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В Центре современного искусства открылась новая выставка «Хореография мысли», уникальность её в том, что все представленные работы созданы художником при закрытых глазах!

Упавшую с уступа в водопад около Териберки туристку доставили вертолётом в медицинское учреждение Мурманска. Это уже не первый случай, когда в районе одной из главных природных достопримечательностей поморского села получают травмы люди. Водопад очень красивый, но это коварное место, здесь нужно соблюдать придельную осторожность. Как случилось ЧП в этот раз, не известно, но пострадавшей девушке понадобилась незамедлительная помощь медиков. На место происшествия пришлось вызвать вертолёт санавиации и спасателей, которые доставили пострадавшую в больницу Мурманска. Туристка получила травмы ног.

8 сентября весь мир отмечал День грамотности. Каким образом изменился русский язык с течением времени? Зачем человеку быть грамотным? Как умение разговаривать помогает достигать своих целей? Ответы на эти вопросы искали журналисты «Арктик-ТВ»…

День борьбы с прокрастинацией также отмечался на этой неделе. Если вам интересно узнать советы по борьбе с этим недугом, или вы не знаете, что это такое, то смотрите наш сюжет…