Владимир Путин поддержал инициативу о выделении отдельного лимита на реализацию мастер-планов арктических и дальневосточных городов на ближайшие шесть лет

Это решение Президент России озвучил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В настоящее время работа по данному направлению уже ведётся, в ближайшее время правительство должно утвердить долгосрочные планы развития 16 опорных городов Арктики.

«Считаю возможным поддержать предложение Министерства финансов и поговорить о выделении специального, отдельного лимита именно на реализацию мастер-планов дальневосточных и арктических городов, - отметил Владимир Путин. - Он должен поэтапно выйти на уровень не менее пяти процентов от расходов соответствующих госпрограмм в ближайшие шесть лет. Это не потребует дополнительного финансирования в целом. Просто нужно программы посмотреть и нацелить их на развитие именно этого региона, стратегически важного для России».