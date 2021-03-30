Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Он начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля, сообщают РИА «Новости».

Во время весенней кампании планируется призвать 134650 россиян, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям закона «О воинской обязанности и военной службе».

После получения повестки призывнику необходимо явиться в военкомат и пройти медицинскую комиссию, которая установит категорию годности.

Срочная служба длится год вне зависимости от рода войск. Конечно, закон предусматривает отсрочки по состоянию здоровья, из-за учебы или по семейным обстоятельствам.

Также президент постановил уволить военнослужащих, чей срок службы по призыву истёк.