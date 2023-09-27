День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.23 19:30
Владимир Путин поручил компенсировать Мурманской области дополнительные расходы за мазут
Этот вопрос детально рассматривался на совещании с членами правительства России под руководством Президента России.
Только с начала года цена на мазут выросла в 3,5 раза. И до конца года регион дополнительно потратит на его закупку 11 млрд рублей, подчеркнул губернатор Андрей Чибис, принимавший участие в заседании по видеоконференцсвязи. По словам главы региона, без поддержки федерального бюджета дополнительные затраты на прохождение всего текущего отопительного сезона составят более 21 млрд. Издержки в будущем, уверен Андрей Чибис, должна сократить газификация Мурманской области.
Стоит отметить, что тарифы на теплоэнергию для населения не растут пропорционально росту стоимости мазута. Эту разницу компенсируют из регионального бюджета.
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