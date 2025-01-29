Владимир Путин поставил задачу войти в число глобальных лидеров по беспилотникам к 2030 году

Цель - обеспечить отечественную промышленность и экономику различными типами таких аппаратов.

На отечественной производственной платформе необходимо создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса. Эта сфера, по мнению главы государства, призвана стать ключевой в технологическом развитии России.

Путин отметил наличие необходимых ресурсов и потенциала для решения задач в отрасли.

К слову, недавно стало известно, что резидент Арктической зоны России построит в Мурманске производственно-монтажный цех по сборке беспилотных летательных аппаратов. Инвестор вложит в это дело более 3 млн рублей.

Мощность производства составит 1500 единиц в месяц. А выпуск планируют начать уже в конце 2025 года. 40% продукции будет поставляться на экспорт, в том числе в страны Лиги Арабских государств.