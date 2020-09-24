Владимир Путин поздравил лидеров и участников Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

На торжественное собрание, посвященное 30-летию создания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, глава государства направил приветственную телеграмму, в которой поздравил участников организации.

Владимир Путин отметил, что их деятельность способствовала сохранению самобытных обычаев и привычного уклада жизни малочисленных народов. По его словам, представители коренных народов продолжают заниматься традиционными видами деятельности и активно участвуют в жизни страны.

Напомним, Ассоциация образована в марте 1990 года на I Съезде народов Севера. Сейчас она объединяет 41 народ, численность которых около 250 тысяч человек. В работе организации принимают участие, в том числе и саамы — коренной народ Кольского полуострова.