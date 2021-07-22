Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста России Олега Газманова

Сегодня ему исполнилось 70 лет.

Несмотря на свой возраст, артист выглядит отлично и удивляет поклонников прекрасной физической формой, а также не перестает радовать новыми релизами и концертами.

Наш регион Олег Газманов посещал в далеком 2013 году, тогда он дал концерт на Центральном стадионе профсоюзов, своим выступлением поздравив рыбаков с профессиональным праздником.