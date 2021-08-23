Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Глава государства сделал такое заявление на встрече с представителями партии «Единая Россия». Он подчеркнул, что считает необходимым уделять особое внимание категории граждан, доходы которой напрямую зависят от государства - людям пожилого возраста и пенсионерам, и напомнил, что для них предусмотрена программа индексаций.

«Мы исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции и эта предусмотренная тысяча на повышение инфляцией подъедается», — заметил президент. Путин пояснил, что реальная инфляция для пожилых граждан России оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления: они нечасто ездят за границу и не покупают вещи премиального класса, однако «по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем 6,5%». Вернуться к схеме индексации пенсий на одну тысячу рублей можно будет после того, как инфляция вернётся в заданные параметры, отметил президент.