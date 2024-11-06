Владимир Путин, Президент РФ, объявил о наращивании объёмов грузопотока по Северному морскому пути

Планы по обустройству арктических территорий России зависят от укрепления ледокольного флота. К 2030 году он должен превысить 100 млн тонн.

Президент России предложил провести совещание, где будут проработаны соответствующие вопросы развития Севморпути.

Владимир Путин: «В частности, нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков отправителей, тем более что с каждым годом к этому маршруту растёт как со стороны российских, так и со стороны зарубежных компаний, и уверен, будет расти».