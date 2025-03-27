Владимир Путин прилетел в Мурманск для участия в Международном Арктическом форуме

Здесь он проведёт пленарное заседание с губернатором региона.

Первой точкой, куда по прилёту отправился Президент России, стал монумент «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой отечественной войны». Здесь Владимир Владимирович возложил цветы в память о подвиге бойцов.

Затем ему презентовали мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны России и проекты развития Севморпути.