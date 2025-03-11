День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.25 19:30
Владимир Путин создаёт комитет по организации празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути
Председателем назначен помощник президента и руководитель Морской коллегии Николай Патрушев.
Патрушеву нужно за месяц утвердить состав оргкомитета. Разработка будет вестись с правительством России и «Росатомом».
Принять участие в мероприятиях могут все регионы нашей страны. Северный морской путь, соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, - кратчайший путь между Европой и Азией.
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