Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину России

Церемония подписания документа состоялась в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

Церемония подписания документа состоялась в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

Среди национальных интересов России, указанных в доктрине, есть пункты о развитии Арктической зоны как стратегической ресурсной базы. Также документ предусматривает освоение континентального шельфа за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны России. Предполагается развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации.

Стратегическими зонами интересов Владимир Путин назвал арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, Балтийские и Курильские проливы. Также доктрина предусматривает расширение деятельности на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и острове Врангеля.

В документе указано, что Россия считает опасным вызовом стремление США и их союзников ограничить доступ нашей страны к ресурсам и важным морским коммуникациям. К угрозам также относится продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам.

Новая Морская доктрина предусматривает создание в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и странах Средиземноморья пунктов материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ. Кроме этого стало известно, что Северный флот получит фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».