Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктики до 2035 года

Глава региона Андрей Чибис уже назвал документ крайне важным для развития области.

Развитие морского порта Мурманск - единственного незамерзающего российского порта в Арктике. Трансформация транспортного узла в мультимодальный хаб и строительство на его территории новых терминалов и перевалочных комплексов. Это лишь часть пунктов утверждённого главой государства документа.

В перечень приоритетных вошли задачи по развитию судоремонта и береговых баз для обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути, модернизация рыбохозяйственного комплекса и развитие аквакультуры, техническое перевооружение предприятий, включая строительство судов. Возведение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Развитие энергетической инфраструктуры с последующим уходом от мазутозависимости. Комплексное развитие ЗАТО и населенных пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования. Создание и развитие в регионе туристско-рекреационных кластеров в Териберке, Кировске, Ковдорском, Печенгском и Терском районах. Развитие системы профессионального и дополнительного образования с учётом потребностей Севморпути.

«Работа по всем этим направлениям уже ведётся, в рамках Стратегии она будет усилена. Берем курс на 2035!», – подытожил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор.