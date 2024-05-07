Владимир Путин в пятый раз в истории России стал президентом

Сегодня в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония его инаугурации.

Ровно в полдень вся страна замерла, наблюдая, трансляцию инаугурации Президента Российской Федерации. В Большом Кремлевском дворце за инаугурацией Владимира Путина наблюдали сенаторы, депутаты Госдумы, губернаторы, члены правительства, представители традиционных конфессий, иностранные послы и другие высокие гости. Среди них был и глава нашего региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нашей страны это значит, что опять мощный сильный президент Владимир Владимирович. А для региона это значит, что поддержка, которую наш президент оказывал и оказывает Мурманской области, будет продолжена. А это развитие региона, новые рабочие места, новые проекты и, конечно, изменение социальной инфраструктуры».

Во время инаугурации Владимир Путин положил руку на Конституцию и произнес присягу. Это текст, закрепленный в 82-й статье Основного закона.

Затем Владимир Владимирович традиционно обратился к россиянам. Он особо поблагодарил военных, отметив, что служение Родине - огромная честь, обязанность и священный долг. Также президент подчеркнул, что долгосрочные планы и проекты развития будут реализованы. Он поблагодарил россиян за доверие и пообещал его оправдать.

После церемонии инаугурации Владимир Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле. Это традиционная часть торжества.

Президентский полк входит в структуру ФСО и имеет статус спецслужбы. Ежегодно 7 мая Президентский полк отмечает День части.

Вступив в должность, Владимир Путин получил право находиться на посту президента ещё 6 лет - до 7 мая 2030 года.