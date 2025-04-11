Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург провёл совещание по стратегии развития Военно-морского флота страны на период до 2050 года

За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, в том числе четыре стратегические подводные лодки. В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей.

«В последние годы у нас реализуется масштабная программа модернизации ВМФ. На российских верфях – от Калининграда до Владивостока – идёт серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев, в том числе новейших проектов «Борей-А» и «Ясень-М». На эти цели направлены значительные средства», - отметил глава государства.

За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, в том числе четыре стратегические подводные лодки. В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей.

- Так, совсем недавно, как знаете, в конце марта, в Северодвинске спущена на воду новая многоцелевая подводная лодка «Пермь», - напомнил Владимир Путин. - Затем обсудили там же многие важные вопросы развития флота, социального обеспечения моряков и членов их семей, а также обновления морских баз и инфраструктуры военных городков, что особенно актуально для наших арктических территорий.