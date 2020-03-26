Владимир Путин заявил, что в России смогут остановить массовое распространение коронавируса раньше, чем через три месяца

Именно такой срок потребовался Китаю для того, чтобы взять под контроль ситуацию.

В России первые случаи заражения произошли в январе, но активно вирус стал распространяться не от прибывших из Китая, а от туристов, вернувшихся из Европы в марте 2020 года. Чтобы остановить распространение коронавируса, президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, а 26 марта встретился с предпринимателями, чтобы обсудить меры поддержки.

«В России число заразившихся коронавирусом людей выросло до 840. …Через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся, - отметил глава страны. - Это уже неплохой прогноз, потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь, даже раньше, чем вы сказали (два-три месяца)».