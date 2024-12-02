Владимир Шипицин и Анастасия Квятковская: о футбольных мамах, или Кто и кого приведёт первым на поле?

Часто родители становятся инициаторами спортивных увлечений детей, мечтая вырастить будущего чемпиона. Обычно в основу выбора секции для своего чада ложится их собственный опыт или интерес.

Но в жизни героев сегодняшней программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» всё сложилось наоборот - дети привили любовь к футболу и вывели своих мам на поле.

Владимир Шипицин, тренер команды футбольных мам, и Анастасия Квятковская, капитан команды футбольных мам, рассказывают о том, как в Мурманске сформировалась команда футбольных мам и какие медали уже есть в копилке этого клуба.