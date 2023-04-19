Владимир Спиваков вновь посетил Мурманск

Его визит посвящён празднованию 20-летия творческой деятельности национального филармонического оркестра России. Музыканты под руководством маэстро подарили северному зрителю незабываемые эмоции.

В программе выступления, посвящённого юбилею национального филармонического оркестра страны, композиции Моцарта и Мендельсона. Руководил концертом всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

Георгий Агеев, директор оркестра, заслуженный работник культуры РФ: «Первый город после юбилея, в который мы приехали – это Мурманск. Дальше, вы знаете, будет день города в Североморске, дальше Апатиты - впервые в нашей истории, потому что мы были в Мончегорске, в Кировске, но не были в Апатитах. Причём туда прилетает Андрей Малахов, который будет нас приветствовать. Мы с ним общаемся в Москве и дружим».

Артисты признаются, что за 20 лет творческой деятельности не испытывают ни профессионального застоя, ни тем более загнивания. Они всегда полны сил и любви к своему делу. Прежде всего, этого удаётся добиться благодаря доброй и человеческой атмосфере внутри коллектива.

Георгий Агеев, директор оркестра, заслуженный работник культуры РФ: «Есть люди, которые на высоком профессиональном уровне выполняют какие-то творческие задачи, но они настолько друг друга не любят, что это читается на лицах, когда они выходят на сцену. Это не только об оркестрах. У нас чрезвычайно здоровая атмосфера, потому что с самого начала мы создавали этот оркестр с Владимиром Теодоровичем с нуля, и у нас была возможность набрать именно тех людей, с которыми мы хотели работать».

Конечно, за годы работы состав оркестра несколько изменился. Одни музыканты меняли статус, другие покидали коллектив. Обновления происходят и с приходом молодой крови. Талантливые артисты с удовольствием работают и набираются опыта с маэстро Спиваковым. Как, например, Шио Окуи – талантливая пианистка из Японии, которая живёт и учится сейчас в Москве, а также в данный момент солирует в оркестре.

Шио Окуи, солистка, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова: «К счастью, у меня есть возможность играть с такими прекрасными музыкантами. Когда я играю с ними, я всегда себя чувствую очень комфортно, потому что у них очень хорошая атмосфера. И они вместе с Владимиром Теодоровичем всегда мне помогают. Поэтому я могу играть очень свободно и мне очень приятно с ними играть всегда».

Такие талантливые и всемирно известные гости нередко выступают на сцене нашей филармонии. И по признанию организаторов, их визит будет не последним.

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «Мы знаем, что Мурманск - один из немногих городов, удостоенных этой чести, этого фестиваля. И это очень для нас важно. Уже сейчас мы обсуждаем следующие программы. Мы надеемся увидеть на сцене в 2024 году «Виртуозов Москвы» с Владимиром Теодоровичем, планируем на октябрь. Конечно, для нас это очень важно, такая поддержка».

О значимости приездов таких всемирно известных артистов говорит полный зал зрителей, которые до самой последней ноты наслаждаются концертом. А в завершении ещё долго аплодируют, бравируя маэстро.