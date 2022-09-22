Владимир Вдовин: барабанная школа «ДрамТамТам» в Мурманске - одна из самых крупных барабанных школ страны

Основатель «ДрамТамТам» Владимир Вдовинв программе «Проще говоря» рассказывает о сообществе людей, объединенных мощной энергией ритма.

Владимир Вдовин - личность неординарная. За его спиной 12 лет музыкальных импровизаций, обучающих семинаров, баттлов и других около барабанных мероприятий. Он основатель барабанной школы «DrumTamTam» - это перкуссионный оркестр с оригинальным авторским репертуаром и большим опытом выступлений.

Основатель «ДрамТамТам» Владимир Вдовинв программе «Проще говоря» рассказывает о сообществе людей, объединенных мощной энергией ритма.

Каким барабанам отдаёт своё предпочтение основатель DrumTamTam? Можно ли назвать участников барабанной школы семьей?

На эти и другие вопросы сегодня ответит Владимир Вдовин, руководитель одной из самых крупных барабанных школ страны «Драм там там», в программе «Проще говоря» в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте редакции арктик-тв.рф. Смотрите, будет очень интересно!