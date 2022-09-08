Владимир Вдовин и Светлана Митина: о школе и творчестве барабанщиков в нашем регионе в ритме «DrumTamTam»

Барабанщики в эфире! «DrumTamTam» - это одна из самых крупных барабанных школ в России. Это перкуссионный оркестр с оригинальным авторским репертуаром и большим опытом выступлений. Это яркое и энергичное шоу барабанщиков. Это музыкальные джемы, обучающие семинары, баттлы и другие околобарабанные мероприятия. «DrumTamTam» - это сообщество людей, объединенных мощной энергией ритма!

«У названия три прочтения: «DrumTamTam» — это «барабан там там», «DrumТаmТаm» произносится, как ритм, а сокращённо «DrumTamTam» — это «DTT», что буквально является ритмом в применяемой нами системе нотации. То есть это можно сыграть», - раскрыл секрет названия студии Владимир Вдоволь, основатель школы «DrumTamTam» в одном из интервью.

Владимир считает, что «чувство ритма есть у каждого человека. Оно может быть развито в разной степени, но улучшить, усилить его — это дело техники. Этим мы и занимаемся. Тем более в композициях «DrumTamTam» есть разные роли, разные партии. Так, в одной композиции может играть человек с глубоким музыкальным бэкграундом, а рядом с ним — кто-то, кто познакомился с барабаном всего пару месяцев назад. Просто у них будут разные задачи».

На сцену выходить барабанщиков никто не заставляет. Но, как минимум, на отчётных концертах или небольших мероприятиях выступал практический каждый участник школы. В последнее время практически ни один фестиваль не обошёлся без «DrumTamTam», они востребованы и почитаемы публикой.

А как ребята провели лето? Что у них в планах на ближайшее время? Как создают репертуар для каждого шоу? На эти вопросы и многие другие отвечают Владимир Вдовин, руководитель студии «DrumTamTam», и Светлана Митина, барабанщик студии «DrumTamTam», в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».