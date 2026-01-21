Владимир Вербицкий и Евгений Смагин: о ледовой обстановке в регионе

Как сообщает Мурманское УГМС, на водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, остаточные забереги.

Толщина льда на 20 января на реках, озёрах и водохранилищах составляла 21-52 см. Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 11-88 см.

Совсем недавно спасатели региона провели большую работу по обеспечению безопасности во время крещенских купаний на водоёмах Заполярья, но при этом они не забывали и о многочисленных любителях подлёдной рыбалки.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Владимир Вербицкий и Евгений Смагин, старшие государственные инспекторы ГИМС МЧС России по Мурманской области, рассказывают о том, как обезопасить себя от трагедии на льду в период зимней рыбалки.