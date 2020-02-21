Владимир Жириновский ратует за новый праздник - День империи

Это будет день памяти положительных исторических примеров.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский озвучил идею ввести в России ещё один праздник – 22 октября - «День империи», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Владимир Вольфович уже поручил своим юристам и депутатам фракции разработать и внести на рассмотрение Госдумы проект нового закона о введении ещё одного всероссийского праздника. Это праздник планируется отмечать 22 октября, в день провозглашения Петром Первым Российской империи. По словам политика, это будет день памяти положительных исторических примеров в нашей стране.

«Империя – самая удачная форма государственного устройства», - подчеркивает Жириновский. Он предлагает вспомнить, как в своё время Россия защищала Грузию от персидских завоевателей, Армению – от турецких, Белоруссию – от литовских и так далее.