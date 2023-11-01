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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.23 19:30

Владислав Кликунов, ведущий библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки, мечтает распространить свой проект «Кинодел Янг» на всю Россию

В стране проходит конкурс «Лучший библиотекарь года». Среди почти 300 поданных на конкурс заявок из 67-ми регионов России, в финал вышли только 25 участников. Среди них есть и наши земляки.

Накануне мы рассказали вам об одном из двух финалистов всероссийского конкурса «Лучший библиотекарь» из нашей области – Марии Шевчук, которая заведует сектором по работе с молодёжью в кольских «СОПКАХ», но в испытании участвует и Владислав Кликунов из мурманской «Научки».

В библиотеке Владислав работает всего два с половиной года, но делает это с такой инициативностью и самоотдачей, что многие могут ему позавидовать. Недавно Владислав даже выиграл премию «Лучший библиотекарь Мурманской области». Именно он организует экскурсии в местный планетарий и прививает мурманчанам интерес к науке.

Владислав Кликунов, ведущий библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Мы, по сути, имитируем деятельность космонавтскую, чтобы понять, что это такое. Кроме того, это созерцание звёзд. Там много всего интересного».

«Кинодел Янг» - это авторский проект Владислава, направленный на привлечение молодёжи в библиотеку и, конечно, на популяризацию литературы. На занятиях все желающие могут получить представление об основах кинопроизводства. Кино-семестр длится три месяца, по завершению которых участники должны показать впускную работу - короткометражный фильм, который они сами придумали и сами же сняли.

Владислав Кликунов, ведущий библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Проект «Кинодел Янг» существует как трикстерская история – это такой механизм: это библиотека, здесь надо соблюдать тишину, здесь нельзя проводить громкие мероприятия. Здесь скучно и душно. И вдруг, ба-бац! Мы здесь можем снимать кино. Люди сюда попадают, видят другую сторону библиотечной жизни, в том числе видят другую сторону профессии кинематографиста».

Большая мечта Владислава в том, чтобы по всей нашей стране в библиотеках появились филиалы проекта «Кинодел Янг», чтобы библиотечного кино стало больше. А после можно будет организовать в Мурманске фестиваль авторских фильмов… Что касается конкурса «Лучший библиотекарь», в котором участвует Владислав, то его результаты будут известны уже в этом месяце.

Верим в наших финалистов и надеемся, что у них всё получится.

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