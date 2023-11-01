Владислав Кликунов, ведущий библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки, мечтает распространить свой проект «Кинодел Янг» на всю Россию
Накануне мы рассказали вам об одном из двух финалистов всероссийского конкурса «Лучший библиотекарь» из нашей области – Марии Шевчук, которая заведует сектором по работе с молодёжью в кольских «СОПКАХ», но в испытании участвует и Владислав Кликунов из мурманской «Научки».
В библиотеке Владислав работает всего два с половиной года, но делает это с такой инициативностью и самоотдачей, что многие могут ему позавидовать. Недавно Владислав даже выиграл премию «Лучший библиотекарь Мурманской области». Именно он организует экскурсии в местный планетарий и прививает мурманчанам интерес к науке.
Владислав Кликунов, ведущий библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Мы, по сути, имитируем деятельность космонавтскую, чтобы понять, что это такое. Кроме того, это созерцание звёзд. Там много всего интересного».
«Кинодел Янг» - это авторский проект Владислава, направленный на привлечение молодёжи в библиотеку и, конечно, на популяризацию литературы. На занятиях все желающие могут получить представление об основах кинопроизводства. Кино-семестр длится три месяца, по завершению которых участники должны показать впускную работу - короткометражный фильм, который они сами придумали и сами же сняли.
Владислав Кликунов, ведущий библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «Проект «Кинодел Янг» существует как трикстерская история – это такой механизм: это библиотека, здесь надо соблюдать тишину, здесь нельзя проводить громкие мероприятия. Здесь скучно и душно. И вдруг, ба-бац! Мы здесь можем снимать кино. Люди сюда попадают, видят другую сторону библиотечной жизни, в том числе видят другую сторону профессии кинематографиста».
Большая мечта Владислава в том, чтобы по всей нашей стране в библиотеках появились филиалы проекта «Кинодел Янг», чтобы библиотечного кино стало больше. А после можно будет организовать в Мурманске фестиваль авторских фильмов… Что касается конкурса «Лучший библиотекарь», в котором участвует Владислав, то его результаты будут известны уже в этом месяце.
Верим в наших финалистов и надеемся, что у них всё получится.