Владислав Мыльников и Анна Копицина: о пожароопасном сезоне в Заполярье

Наконец-то в Заполярье пришло тепло. Это значит, что люди отправляются на шашлыки и прочие забавы во время пикников. А у пожарных начинается во всех смыслах слова «горячая пора».

Пожароопасный сезон в Мурманской области: что это, когда начинается и сколько продлится? Как вести себя в лесу, чтобы не стать виновником возгорания? А если из-за тебя сгорели деревья, какой штраф придётся заплатить? А правда, что нельзя разводить костер прямо на земле? А если видишь, что что-то горит, как это тушить до приезда службы спасения? На эти вопросы сегодня будут отвечать во время программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» заместитель начальника отдела организации пожаротушения Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Мурманской области Владислав Мыльников, старший инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области Анна Копицина.

И у нас остаётся ещё много-много вопросов… На них мы тоже постараемся получить ответы от наших гостей.