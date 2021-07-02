День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.07.21 19:30
Владислав Сандурский ушёл
Владислав Сандурский уволен с должности заместителя губернатора и министра строительства Мурманской области по соглашению сторон.
Соответствующее постановление уже подписал глава региона Андрей Чибис. Этим же документом он исключён из состава правительства Мурманской области.
Владислав Сандурский отвечал за вопросы строительства и жилищной сферы региона с июня 2020 года.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-
Последние комментарии
Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
-Скоро в эфире07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Расследования Фрэнки Дрейк». Художественный сериал, 11 серия (16+)08:15«Обочина». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Своеобразный консенсус: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 71 копейку, евро – на 66 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС завершился первый этап модернизации гидроагрегатов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Российские рыбаки смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива за счёт субсидий