Владислав Сапожников: за спиной — Заполярье, в руках — кубок Европы!

Команда Мурманской области — лучшая на чемпионате Европы по зимнему плаванию. 32 страны остались позади. Наши спортсмены привезли из Италии 24 медали, из них 13 золотых, 6 рекордов Мира и 8 рекордов Европы!