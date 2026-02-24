День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.26 12:00
Владислав Сапожников: за спиной — Заполярье, в руках — кубок Европы!
Команда Мурманской области — лучшая на чемпионате Европы по зимнему плаванию. 32 страны остались позади. Наши спортсмены привезли из Италии 24 медали, из них 13 золотых, 6 рекордов Мира и 8 рекордов Европы!
Гордимся каждым: Сапожников, Лисицкая, Бровкова, Мусаелян, Марченко, Гималов, Шелаева, Кузнецов, Чичагов! Вы доказали, что Мурманск — столица зимнего плавания.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Владислав Сапожников, президент Федерации зимнего плавания Мурманской области, призёр Чемпионата мира, чемпион Европы по зимнему плаванию, делится своими эмоциями от наших побед и рассказывает о том, что стало залогом такого успешного выступления наших пловцов.
