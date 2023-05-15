Владислав Высоцкий и Евгения Горячих: об участии в телешоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница» - интриги, скандалы и слёзы

В каждом выпуске телешоу «Четыре свадьбы» четыре невесты из разных регионов России посещают свадьбы друг друга и оценивают торжество по нескольким критериям.

Ради победы героини готовы на всё. Пока одни стараются превзойти соперниц свадебными фишками, другие стараются запомниться интригами и скандалами.

Все подробности закулисья телешоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница» узнаем сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» от наших гостей Владислава Высоцкого, участника телешоу «Четыре свадьбы», и Евгении Горячих, участницы этого телешоу.