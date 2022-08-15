Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляков

Наталья Денисова, мама Владислава: «Не нашли донора, мы обратились в клинику «Хадассе» в Израиле. Они выставили нам счёт 199 тысяч евро – это с проживанием и реабилитацией. При сборе мы полетим туда на семь месяцев жить. Это единственный шанс спасти Влада».

Ребёнок и его родители перепробовали все варианты в России - всё безрезультатно. Сейчас открыт сбор средств для лечения мальчика в Израиле.

Владиславу Денисову сейчас 14 лет. С первого взгляда парень ничем не отличается от обычных подростков. Ходил в школу, встречался с друзьями и занимался футболом. Все изменилось в ноябре 2021 года. У мальчика появились синяки на теле, пошла кровь из носа и появилась усталость. По началу родители не придавали этому значения - ребёнок активный, плюс переходный возраст… Но спустя время, убрали футбольные тренировки, сдали анализы, прошли многочисленные УЗИ. Сейчас мама Влада вспоминает день, когда узнала о диагнозе сына.

Наталья Денисова, мама Владислава: «Сбежались все врачи, мне объявили, что вашего ребёнка мы забираем в реанимацию, ему требуется переливание крови. Нужно брать пункцию. Под вопросом лейкоз. Мне отдали сумку, его вещи и ребёнка забрали в реанимацию. Я уехала».

После новогодних праздников родители узнали подробности: «идиопатическая апластическая анемия сверхтяжёлой степени» - при таком диагнозе костный мозг теряет способность производить все основные клетки крови. Недостаточное количество лейкоцитов ослабляет иммунитет. Владиславу необходимо избегать общественных мест, беречься от любых инфекций и аллергенов. Квоту на лечение на тот момент удалось найти только в Петербургском институте им Горбачевой.

Валерий Денисов, папа Владислава: «Мы вылетели в Санкт-Петербург в начале марта, в первых числах. Сдавали также анализы, как Мурманске. Также ждали ответ. Потом нам стали делать атгам, там капали в течение пяти дней, 12 часов в сутки атгам. Это лошадиный белок. А пройдя этот курс, мы уже готовились ближе к дому. Даже разговоры шли о том, что будем брать билеты, но в какой-то момент поднялась температура».

Мальчик провел в петербургской больнице три месяца. Как только отменяли антибиотики, то вновь поднималась температура. Ребёнок мучился болями в животе, тошнотой. Количество лекарств достигало десятка в день. Для Владислава оставался единственный вариант - трансплантация костного мозга, но в России донора не нашлось. Подростка выписали домой под наблюдение мурманских специалистов. Для поддержания состояния ему проводят еженедельное переливание в Мурманской детской больнице

Наталья Денисова, мама Владислава: «Не нашли донора, мы обратились в клинику «Хадассе» в Израиле. Они выставили нам счёт 199 тысяч евро – это с проживанием и реабилитацией. При сборе мы полетим туда на семь месяцев жить. Это единственный шанс спасти Влада».

У Влада теперь дни слились в один. Обучение проходит онлайн. Он всегда находится под присмотром родителей, а футбол остался приятным воспоминанием.

Владислав Денисов: «Редко очень нам дают отдых - выходной без похода в больницу. Мы едем в больницу, я сдаю анализы, если надо мне переливают тромбоциты, либо кровь. Мы приезжаем домой, иногда это бывает в шесть вечера. Получается, что с девяти-десяти утра до шести вечера находимся просто в больнице. Приезжаем домой, я читаю книжку, играю, кушаю и потом готовлюсь ко сну. На следующий день тоже самое: просыпаемся и едем в больницу».

Из израильской клиники сообщили, что необходима срочная трансплантация костного мозга. Пакет лечения стоит около 12,5 млн рублей. Сбор средств ведётся на сайте Благотворительного фонда «Алёша». Необходимо найти фамилию Владислава Денисова, нажать кнопку «Помочь Владиславу» и внести средства удобным способом.

Родители и наш земляк верят, что смогут победить болезнь.