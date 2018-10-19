Власть и молодежь. Как наладить диалог?

Как наладить диалог между молодежью и властью? Да еще чтобы был взаимоинтересным и выгодным? Тамара Прямикова, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск, встретилась с членами городского молодежного совета.

В недавно созданный молодежный совет при администрации города Мурманска вошли 17 человек. Это люди со своей гражданской позицией, конечно, активные и неравнодушные к проблемам города. Что важно - они не просто заявляют о проблемах, а ищут пути решения, потому так и важен диалог между власть и молодежью, чтобы к цели - идти сообща.

Тамара Прямикова, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск: «Я считаю, что именно из этих ребят с активной жизненной позицией вырастут будущие руководители, работники, может быть, создатели новых предприятий. Но вот этот молодежный Совет при Администрации города Мурманска собрал наиболее инициативных, наиболее активных, неравнодушных ребят. И я думаю, что этот молодежный Совет будет стартовой площадкой для тех ребят, которые в будущем примут на себя руководство городом, жизнь города».

Выборы градоначальников будущего - это еще дальняя перспектива. Но в молодежном совете свои выборы уже прошли. Его участники проголосовали за председателя молодежной ячейки. Им стала Юлия Шохова, которая уже имеет опыт общественной и организаторской работы, трудится специалистом «Объединения молодежных центров». То есть и так в своей повседневной работе постоянно взаимодействуют с молодежью. Стратегия грядущей работы совета у Юлии уже выстроена, а это значит, что уже совсем скоро начнутся практические действия по ее реализации.

Юлия Шохова, председатель молодежного совета при Администрации города Мурманска: «Мы собираемся говорить с молодежью, обсуждать какие проблемы и вопросы им интересны, ну и, в зависимости от этого, дальше строить нашу работу».

Сама встреча прошла в непринужденной обстановке. Тамара Прямикова поделилась с ребятами своим опытом и дала практические советы, которые непременно помогут молодым людям успешно осуществлять свою деятельность и по максимуму развивать молодежные инициативы в городе.