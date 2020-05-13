Власти города Мурманска подписали договор об установлении шефских связей с 14-ым армейским корпусом Северного флота

Город будет оказывать помощь в обеспечении социальной защищенности военнослужащих, а те, в свою очередь, поучаствуют в военно-патриотическом воспитании мурманской молодёжи.

Три копии договора об установлении шефских связей, три подписи под каждым из них. У Мурманска - новый друг в среде военных: это 14-й армейский корпус Северного флота. Согласно документам о шефских связях, военнослужащие будут участвовать в акциях по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, готовить к службе в армии. Городская власть в свою очередь поможет военным создать благоприятные условия для прохождения службы, популяризировать войска, а также поможет в проведении праздников, приуроченных к различным памятным датам.

Помимо армейского корпуса, администрация Мурманска шефствует ещё над шестью воинскими частями. Среди них, в том числе, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и Нахимовское училище в столице Заполярья.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Сегодня в городе праздник призывника - действительно праздник! День призывника стал по настоящему торжественным днём, когда наши ребята, готовящиеся к службе в вооруженных силах, в настоящих воинских частях знакомятся с настоящей военной техникой, с оружием, с личным составом. За это большое спасибо».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У меня нет никаких сомнений, что соглашение будет реализовано, будет выполняться каждый год, будет наполняться новым интересным содержанием».