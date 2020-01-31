Власти Мурманска готовятся накормить школяров начальных классов бесплатными горячими обедами

Полезно, вкусно и безопасно кормят мурманских школьников

В областном центре вот уже 8 лет возобновлена работа центра школьного питания. О том, что готовят на предприятии и каких успехов удалось достичь, благодаря централизованной системе питания, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Сегодня центр школьного питания обслуживает 50 школ, гимназий и лицеев Мурманска. На предприятии готовят мясные и рыбные полуфабрикаты, чистят и шинкуют овощи, выпекают хлеб. Подготовленная картошка в центре, например, становится пюре только на пищеблоке общеобразовательного учреждения. Доставка сырья и продуктов выполняется специализированным транспортом ежедневно и в условиях, обеспечивающих их сохранность. Такая система работает в городе с 2012 года. До этого поставщика выбирали по тендерам, то есть, самого дешевого, но вовсе не лучшего.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это противоречит простым житейским принципам, нельзя детей кормить от поставщиков по самой низкой цене. Какие там были проблемы: во-первых, люди приходили в школу всего на полгода, во-вторых, они приходили даже без посуды. Я помню, когда изучал эту проблему. Понятно, что городскую власть это устроить не могло ни под каким видом».

Здесь используют высококачественные продукты. Например, картофель закупают только калиброванный и российский. В отличие от импортного, в нём правильное содержание крахмала. А вот котлеты и шницели готовят из аргентинской и уругвайской говядины. Отечественный продукт не проходит по качеству, причём такая ситуация не только в Мурманске, но и в остальных регионах. Во время визита на предприятия главы города также подняли тему исполнения указов Президента РФ.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «15 января Президент России обратился к Федеральному Собранию, уже сформированы задачи. Для нас очень важно, что мы должны обеспечить детей с 1-го по 4-й классы бесплатным горячим питанием. Мы это сделаем, но надо, чтобы это питание было действительно качественным, нравилось детям, нравилось их родителям».

К здоровому питанию мурманские дети привыкли не сразу. В рационе, который разрабатывают специалисты центра, нет ни жареного, ни острого, ни тем более чипсов и сухариков. А вместе с тем нет и случаев пищевых отравлений в школах муниципалитета. На сегодняшний день питанием довольны 80 процентов детей, чтобы достичь100-процентного показателя, Евгений Никора предлагает задуматься об эстетическом виде еды.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы понимаем, что нужно не просто качественно готовить, надо вкусно выкладывать питание на блюда».

Правильный школьный рацион уже приносит плоды. Мониторинг состояния здоровья мурманских детей и подростков показывает, что доля ребят, страдающих заболеваниями, связанными с организацией питания, снижается. В школах столицы Заполярья с 2014 по 2018 год процент обучающихся I и II групп здоровья увеличился на 6 процентов.