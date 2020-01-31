ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Одобряемая любовь, или Учимся любить себяСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.20 19:30

Власти Мурманска готовятся накормить школяров начальных классов бесплатными горячими обедами

Полезно, вкусно и безопасно кормят мурманских школьников

В областном центре вот уже 8 лет возобновлена работа центра школьного питания. О том, что готовят на предприятии и каких успехов удалось достичь, благодаря централизованной системе питания, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Сегодня центр школьного питания обслуживает 50 школ, гимназий и лицеев Мурманска. На предприятии готовят мясные и рыбные полуфабрикаты, чистят и шинкуют овощи, выпекают хлеб. Подготовленная картошка в центре, например,  становится пюре только на пищеблоке общеобразовательного учреждения. Доставка сырья и продуктов выполняется специализированным транспортом ежедневно и в условиях, обеспечивающих их сохранность. Такая система работает в городе с 2012 года. До этого поставщика выбирали по тендерам, то есть, самого дешевого, но вовсе не лучшего. 

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это противоречит простым житейским принципам, нельзя детей кормить от поставщиков по самой низкой цене. Какие там были проблемы:  во-первых, люди приходили в школу всего на полгода, во-вторых,  они приходили даже без посуды. Я помню, когда изучал эту проблему. Понятно, что городскую власть это устроить не могло ни под каким видом».

Здесь используют высококачественные продукты. Например, картофель закупают только калиброванный и российский. В отличие от импортного, в нём правильное содержание крахмала. А вот котлеты и шницели готовят из аргентинской и уругвайской говядины. Отечественный продукт не проходит по качеству, причём такая ситуация не только в Мурманске, но и в остальных регионах. Во время  визита на предприятия главы города также подняли тему исполнения указов Президента РФ.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «15 января Президент России обратился к Федеральному Собранию, уже сформированы задачи. Для нас очень важно, что мы должны обеспечить детей с 1-го по 4-й классы бесплатным горячим питанием. Мы это сделаем, но надо, чтобы это питание было действительно качественным, нравилось детям, нравилось их родителям».

К здоровому питанию мурманские дети привыкли не сразу. В рационе, который разрабатывают специалисты центра, нет ни жареного, ни острого, ни тем более чипсов и сухариков. А вместе с тем нет и случаев пищевых отравлений в школах муниципалитета. На сегодняшний день питанием довольны 80 процентов детей, чтобы достичь100-процентного показателя, Евгений Никора предлагает задуматься об эстетическом виде еды.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы понимаем, что нужно не просто качественно готовить, надо вкусно выкладывать питание на блюда».

Правильный школьный рацион уже приносит плоды. Мониторинг состояния здоровья мурманских детей и подростков показывает, что доля ребят, страдающих заболеваниями, связанными с организацией питания, снижается. В школах столицы Заполярья с 2014 по 2018 год процент обучающихся I и II групп здоровья увеличился на 6 процентов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.20 15:20
Хватит использовать советские термины "Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна"! Пишите правду - рыбаки российских частных компаний выловили в северных водах столько-то, а сдали на российский бер
Комментарий к новости:Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 31,6%
Светлана
28.01.20 16:17
Очень хорошо, что об этом рассказыывают. Вот только все это для показухи. Я лично обращалась к Драгун И.А. с жалобой на боль в груди, он посмотрел только мою мамографию и сказал, что все" более чем
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубы
Д.О. Вернер
28.01.20 14:13
Если главадмин, вместо выполнения своих прямых обязанностей, и депутаты, вместо исполнения наказов избирателей, сами "патрулируют" районы города, то чем тогда занимаются Управления трёх админокругов?
Комментарий к новости:Состояние придомовых территорий на строгом контроле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:40«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)05:05«Новая жизнь Аманды». Художественный фильм (12+)07:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается снижение цен на белокочанную капусту, яблоки и куриные яйца-PRO ВалютуКурс евро вырос на 18 копеек, доллар подрос на 10 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыМихаил Шмаков призывает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 161 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика