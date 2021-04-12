Власти Мурманска обсудили вопросы проведения торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы

Предстоящие празднования будут проведены с учётом всех антиковидных мер. В центре города уже возведены трибуны для почётных гостей.

Северный флот тоже готовится к празднику. Парадную колонну вонной техники в Мурманске возглавит легендарный танк Т-34. По проспекту Ленина пройдут более 70 единиц военной техники, представленной как ретро-автомобилями, так и современными машинами. Северные асы должны порадовать мурманчан демонстрационными пролётами.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Уже начались гарнизонные репетиции по проведению парада. Ну, ещё раз повторяю, что сегодня мы заслушаем всех ответственных товарищей, которые у нас занимаются подготовкой - это главы округов, это и председатели комитетов, которые задействованы в этих серьёзных мероприятиях. Ещё раз повторяю, Роспотребнадзор оценит нашу, так скажем, готовность и порядок проведения мероприятий».