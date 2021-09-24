Власти Норвегии приняли решение снять большинство ограничений по коронавирусу и вернуться к привычной жизни

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Королевства Эрну Сульберг.

Она отметила, что в стране первую дозу вакцины получили более 90% населения старше 18 лет. Ожидается, что процесс вакцинации этой категории завершится в течение ближайших двух недель. По данным института национального благосостояния Норвегии, пандемию в Королевстве удалось взять под контроль. Жителям больше не нужно будет соблюдать требование о социальном дистанцировании, нет ограничений по количеству участников массовых мероприятий, однако, в случае выявления заболевания карантин необходимо соблюдать. При этом ряд ограничений сохраняется при въезде в страну.