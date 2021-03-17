Власти Норвегии зафиксировали новый антирекорд по короновирусу

Эксперты говорят о третьей волне пандемии в Северном Королевстве.

За последние сутки в Норвегии было выявлено 1156 новых заражений COVID-19, 495 из них зарегистрировано в Осло. Впервые с начала пандемии число зараженных за сутки превысило 1000 человек. Для страны с населением 5 миллионов жителей эта цифра и вовсе кажется внушительной.

Министр здравоохранения Бент Хёйе отметил, что Норвегия сможет справиться с новой волной коронавируса, но, если ситуация не улучшится, придётся принимать меры на национальном уровне. Большие надежды возлагаются на вакцинацию населения, первую дозу в Норвегии уже получили более 488 тысяч человек.